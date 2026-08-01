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ราคาปัจจุบัน ARTDRA Coin วันนี้ คือ 0.02046178 USD มูลค่าตลาด ARTDRA เท่ากับ 4,518,580 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARTDRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ARTDRA Coin วันนี้ คือ 0.02046178 USD มูลค่าตลาด ARTDRA เท่ากับ 4,518,580 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARTDRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ARTDRA Coin ราคา (ARTDRA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARTDRA เป็น USD

$0.02046178
$0.02046178$0.02046178
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ARTDRA Coin (ARTDRA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:27:06 (UTC+8)

ราคา ARTDRA Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน ARTDRA Coin (ARTDRA) วันนี้ $ 0.02046178, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARTDRA เป็น USD คือ $ 0.02046178 ต่อ ARTDRA.

ARTDRA Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,518,580 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 220.83M ARTDRA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARTDRA เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.108672 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02036006

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARTDRA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 61.39.

ARTDRA Coin (ARTDRA) ข้อมูลการตลาด

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 61.39
$ 61.39$ 61.39

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

220.83M
220.83M 220.83M

256,000,000.0
256,000,000.0 256,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ARTDRA Coin คือ $ 4.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 61.39 อุปทานหมุนเวียนของ ARTDRA คือ 220.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 256000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.24M

ประวัติราคา ARTDRA Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.108672
$ 0.108672$ 0.108672

$ 0.02036006
$ 0.02036006$ 0.02036006

--

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา ARTDRA Coin (ARTDRA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ARTDRA Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ARTDRA Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0052266936
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ARTDRA Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0075408309
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ARTDRA Coin เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0052266936-25.54%
60 วัน$ -0.0075408309-36.85%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา ARTDRA Coin

การคาดการณ์ราคา ARTDRA Coin (ARTDRA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARTDRA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ARTDRA Coin (ARTDRA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ARTDRA Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ARTDRA Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARTDRA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ARTDRA Coin

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เกี่ยวกับ ARTDRA Coin

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ ARTDRA Coin คือเท่าไร?

ARTDRA Coin (ARTDRA) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.6607625047461687152000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา ARTDRA Coin ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน TON Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย ARTDRA แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ ARTDRA Coin ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน ARTDRA Coin อยู่ในอันดับที่ #1641 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿145916349.34477562720000 ซึ่งทำให้ ARTDRA Coin อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ ARTDRA?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 220828471.02260852 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ ARTDRA Coin เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 จนถึง ฿0E-15 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

ARTDRA Coin เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น TON Ecosystem อื่นๆ ARTDRA ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ARTDRA Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:27:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ARTDRA Coin (ARTDRA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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