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โทเค็น ระบบนิเวศ TON ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ TON เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999183
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.66B
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.343
-0.07%
-0.59%
+1.82%
$ 3.61B
$ 336.17K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08277
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
6
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 336.84M
$ 16.89K
7
$ 225.56
0.00%
+0.08%
+2.97%
$ 147.57M
$ 267.91
8
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1363
-0.29%
+0.07%
-3.99%
$ 137.14M
$ 1.33M
9
$ 350.45
+0.39%
+0.35%
-1.74%
$ 135.44M
$ 158.30
10
$ 343.14
+0.03%
+0.03%
+3.80%
$ 133.69M
$ 170.76
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
12
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2895
-0.03%
+0.70%
-0.28%
$ 116.71M
$ 129.08K
13
$ 592.54
+0.27%
+0.29%
-0.27%
$ 84.95M
$ 89.90
14
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.56
0.00%
--
-23.23%
$ 82.09M
$ 98.37
15
$ 264.41
+0.05%
+0.15%
-4.66%
$ 59.42M
$ 211.36
16
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.000000000324
-0.03%
-0.67%
-5.16%
$ 58.27M
$ 201.52T
17
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005299
-0.09%
-0.34%
-7.10%
$ 41.52M
$ 12.37M
18
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003916
+0.95%
-4.80%
+10.10%
$ 39.24M
$ 251.35M
19
Utya
Utya
UTYA
$ 0.03291493
-0.61%
+0.03%
+1.11%
$ 32.91M
$ 422.55K
20
STON
STON
STON
$ 0.439442
+0.09%
+0.01%
+3.77%
$ 30.96M
$ 6.41K
21
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04696
-0.57%
-1.59%
+3.86%
$ 21.36M
$ 1.21M
22
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003432
-0.06%
-1.65%
-3.90%
$ 17.81M
$ 1.53B
23
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7884
+0.32%
+2.91%
+1.44%
$ 14.09M
$ 147.45K
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001736
-0.23%
-1.14%
-7.66%
$ 11.17M
$ 364.38M
25
Hipo Staked GRAM
Hipo Staked GRAM
HGRAM
$ 1.52
-1.30%
+0.03%
+8.57%
$ 10.72M
$ 22.05
26
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 167.58
-0.22%
+0.00%
+23.56%
$ 7.84M
$ 20.67K
27
PinGo
PinGo
PINGO
$ 0.02747672
-0.28%
-0.04%
+22.32%
$ 7.39M
$ 16.64K
28
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 498.24
+0.50%
+0.01%
-1.45%
$ 7.25M
$ 7.41K
29
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07068
+0.15%
-4.69%
-5.63%
$ 7.13M
$ 787.54K
30
00 Token
00 Token
00
$ 0.01268517
+1.22%
+0.18%
+38.65%
$ 4.74M
$ 164.56K
31
FORT Token
FORT Token
FRT
$ 9.11
+0.89%
-0.05%
-5.01%
$ 4.52M
$ 31.78K
32
ARTDRA Coin
ARTDRA Coin
ARTDRA
$ 0.02046178
0.00%
--
0.00%
$ 4.52M
$ 61.39
33
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2546
-0.47%
+6.51%
-14.96%
$ 3.54M
$ 245.18K
34
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.061636
+0.68%
-0.04%
+14.53%
$ 3.08M
$ 16.58K
35
$ 0.001405
-0.50%
-1.02%
-1.09%
$ 2.48M
$ 44.34M
36
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 394.12
0.00%
-0.00%
-7.07%
$ 2.47M
$ 3.38K
37
PX
PX
PX
$ 0.0115
0.00%
-3.36%
-8.73%
$ 2.25M
$ 552.70K
38
$ 307.28
+0.11%
+0.09%
-0.66%
$ 1.84M
$ 238.42
39
bemo Staked TON
bemo Staked TON
STTON
$ 1.57
0.00%
-0.00%
+1.29%
$ 1.84M
$ 101.33
40
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00220934
-0.04%
-0.01%
+4.24%
$ 1.72M
$ 43.22
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 505.9
+0.46%
+0.01%
-4.46%
$ 1.61M
$ 18.25K
42
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.0197681
0.00%
0.00%
-0.11%
$ 1.38M
$ 43.74K
43
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002218
0.00%
+0.23%
-2.07%
$ 1.38M
$ 181.76M
44
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.913E-5
0.00%
0.00%
-2.65%
$ 1.35M
--
45
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 203.87
0.00%
+0.01%
+4.29%
$ 1.20M
$ 15.66
46
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin
67
$ 0.001051
+2.56%
-8.31%
-20.92%
$ 1.08M
$ 51.50M
47
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 58.05
0.00%
--
-0.99%
$ 1.08M
$ 8.53K
48
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004053
0.00%
-2.38%
-6.46%
$ 1.05M
$ 20.02M
49
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011132
0.00%
-3.36%
-7.62%
$ 1.04M
$ 105.76M
50
Tales X
Tales X
X
$ 0.006045
+0.96%
-20.48%
-25.08%
$ 917.40K
$ 7.93M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ TON คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ TON เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 147 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $195.00B
โทเค็น ระบบนิเวศ TON ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ TON ที่ติดตามบน MEXC นั้น BOMB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 18.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ TON กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 147 ระบบนิเวศ TON ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ TON ยอดนิยม รวมถึง USDT, USDE, GRAM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ TON คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ TON ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $195.00B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ TON นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง