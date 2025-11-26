Vad är PROJECT89

Project 89 (PROJECT89) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Project 89(PROJECT89), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Totalt utbud: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Cirkulerande utbud $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Högsta någonsin: $ 0.00642953 $ 0.00642953 $ 0.00642953 Lägsta någonsin: $ 0.00187322 $ 0.00187322 $ 0.00187322 Aktuellt pris: $ 0.00218193 $ 0.00218193 $ 0.00218193

Project 89 (PROJECT89) Information Officiell webbplats: https://www.project89.org/

Project 89 (PROJECT89) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Project 89 (PROJECT89) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PROJECT89-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PROJECT89-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Prisförutsägelse för PROJECT89 Vill du veta vart PROJECT89 kan vara på väg? På PROJECT89 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

