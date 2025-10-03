MindNetwork FHE (FHE) Tokenomics

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MindNetwork FHE(FHE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:01:59 (UTC+8)
USD

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MindNetwork FHE(FHE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 12.38M
$ 12.38M$ 12.38M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 249.00M
$ 249.00M$ 249.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 49.72M
$ 49.72M$ 49.72M
Högsta någonsin:
$ 0.16354
$ 0.16354$ 0.16354
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.04972
$ 0.04972$ 0.04972

MindNetwork FHE (FHE) Information

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

Officiell webbplats:
https://www.mindnetwork.xyz/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MindNetwork FHE (FHE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FHE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FHE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FHE:s tokenomics, utforska FHE-tokens pris i realtid!

Hur man köper FHE

Är du intresserad av att lägga till MindNetwork FHE(FHE) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa FHE, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

MindNetwork FHE (FHE) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för FHE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för FHE

Vill du veta vart FHE kan vara på väg? På FHE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn