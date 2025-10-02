Tokenomika Verus (VRSC)
Tokenomika in analiza cen Verus (VRSC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Verus (VRSC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Verus (VRSC)
Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections.
Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.
Tokenomika Verus (VRSC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Verus (VRSC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VRSC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VRSC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko VRSC, raziščite ceno žetona VRSC v živo!
Napoved cene VRSC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VRSC? Naša stran za napovedovanje cen VRSC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti