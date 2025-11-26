Kaj je PROJECT89

Tokenomika in analiza cen Project 89 (PROJECT89) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Project 89 (PROJECT89), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Tržna kapitalizacija: $ 3.04M Skupna ponudba: $ 1.37B Razpoložljivi obtok: $ 1.37B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 3.04M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00642953 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00187322 Trenutna cena: $ 0.00228312

Informacije o Project 89 (PROJECT89) Uradna spletna stran: https://www.project89.org/

Tokenomika Project 89 (PROJECT89): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Project 89 (PROJECT89) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov PROJECT89, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PROJECT89. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko PROJECT89, raziščite ceno žetona PROJECT89 v živo!

