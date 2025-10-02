Odkrijte ključne vpoglede v Mugi (MUGI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them.

Mugi is Doge's real life cat brother Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them. Mugi-chan is currenly being loved in his new, kind home. He's not lonely anymore The name was taken from the official Doge owner's blog (Kabosu) https://kabochan.blog.jp/archives/38695042.html

Razumevanje tokenomike Mugi (MUGI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

