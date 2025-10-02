Tokenomika Mugi (MUGI)
Informacije o Mugi (MUGI)
Mugi is Doge's real life cat brother
Originally adopted in 2019, "Chibi Brown Tabby" now known as Mugi (むぎ in japanese). He found out that cats and dogs can play together so well. Cats are fun when there are three of them.
Mugi-chan is currenly being loved in his new, kind home. He's not lonely anymore
The name was taken from the official Doge owner's blog (Kabosu) https://kabochan.blog.jp/archives/38695042.html
Tokenomika Mugi (MUGI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Mugi (MUGI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MUGI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MUGI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MUGI, raziščite ceno žetona MUGI v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
