$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem.
$LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game
The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.
Tokenomika LORDS (LORDS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LORDS (LORDS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LORDS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LORDS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
