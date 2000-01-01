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Топ токенов категории Хранилище по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Хранилище. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7049
+0.01%
-1.31%
-2.06%
$ 555.16M
$ 1.49M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002631
+0.15%
-0.34%
-0.45%
$ 259.99M
$ 223.42B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1.816
+0.33%
+0.22%
-1.36%
$ 119.36M
$ 55.60K
4
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02498
+0.04%
-2.91%
+0.60%
$ 60.05M
$ 2.32M
5
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003376
0.00%
-1.46%
-0.12%
$ 59.49M
$ 178.14M
6
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005058
0.00%
-0.80%
+1.99%
$ 28.36M
$ 109.54M
7
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.094858
+0.21%
-0.00%
-4.11%
$ 22.86M
$ 10.30K
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04446
+0.09%
-1.47%
-0.18%
$ 18.85M
$ 1.30M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0.03838
-0.05%
-5.68%
+23.07%
$ 12.85M
$ 1.88M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02139642
+0.04%
-0.03%
-2.49%
$ 8.05M
$ 108.16K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00453433
-0.06%
-0.02%
-6.05%
$ 6.89M
$ 90.41K
12
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0.01546721
+0.81%
-0.01%
-3.48%
$ 2.61M
$ 14.15K
13
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.0099
+0.17%
-0.25%
+0.25%
$ 2.45M
$ 5.12M
14
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04161
-0.05%
+16.24%
+2.09%
$ 2.19M
$ 1.52M
15
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020395
0.00%
+0.01%
+0.71%
$ 2.04M
$ 5.40K
16
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01233697
-3.60%
+0.10%
+10.04%
$ 1.23M
$ 166.86K
17
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0.02088309
0.00%
+0.03%
+30.93%
$ 1.18M
$ 2.05K
18
OORT
OORT
OORT
$ 0.001455
-0.75%
+10.24%
+21.39%
$ 1.13M
$ 39.67M
19
Zus
Zus
ZCN
$ 0.00129262
-0.15%
-0.04%
-1.31%
$ 517.04K
$ 4.91
20
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0.00027788
+0.15%
-0.02%
-23.90%
$ 429.01K
$ 5.30
21
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0.0004198
+0.08%
-0.01%
-0.75%
$ 354.19K
$ 415.34
22
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.01016229
0.00%
-0.01%
+2.76%
$ 271.49K
$ 10.37K
23
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.0043907
+0.16%
--
-0.76%
$ 170.36K
$ 271.62
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0.00257852
+0.20%
--
-2.41%
$ 167.41K
$ 385.27
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004942
+0.02%
-0.18%
-9.19%
$ 116.18K
$ 3.96M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00035686
+0.23%
-0.21%
-29.13%
$ 47.03K
$ 435.64
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 1.922E-5
0.00%
-0.80%
-8.91%
$ 19.22K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
-1.39%
$ 17.52K
--
29
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1.089E-5
0.00%
-83.70%
+0.46%
$ 10.89K
--
30
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.077E-5
-0.37%
-13.80%
-52.80%
$ 10.01K
--
31
Nerve
Nerve
NRV
$ 0.00083144
+0.28%
-0.20%
-20.08%
$ 8.31K
$ 2.44K
32
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0.0000991
-0.28%
-3.26%
+12.22%
--
$ 546.12M
33
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05144
-0.21%
-0.04%
-0.39%
--
$ 111.51K
34
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0.00857
0.00%
+2.28%
+0.83%
--
$ 2.75M
35
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0.001501
+1.41%
+2.57%
+17.36%
--
$ 61.77M
36
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0.13214
-0.91%
-1.85%
+23.40%
--
$ 768.78K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Хранилище и почему они так популярны?
Токены категории Хранилище представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 36 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.17B.
Какой токен из категории Хранилище демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Хранилище, отслеживаемых на MEXC, BZZ продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Хранилище находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 36 токенов категории Хранилище, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Хранилище относятся FIL, BTT, AR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Хранилище?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Хранилище составляет примерно $1.17B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Хранилище, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.