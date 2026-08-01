Сегодняшняя цена CAMELL

Текущая цена CAMELL (CAMT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CAMT на USD составляет $ 0 за CAMT.

На данный момент CAMELL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10,889.64, при оборотном предложении 1.00B CAMT. В течение последних 24 часов, CAMT торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00471643, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CAMT изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация CAMELL (CAMT)

Рыночная капитализация $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация CAMELL составляет $ 10.89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CAMT составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10.89K.