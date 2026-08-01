Сколько стоит Crust Network в данный момент?

Crust Network в настоящее время торгуется по цене ₽0.76018244887544960000, с изменением цены за последние 24 часа на -1.74%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется CRU сегодня?

CRU продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Storage,Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio,Data Availability.

Насколько популярен Crust Network сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают CRU.

Чем отличается Crust Network от других криптоактивов?

Являясь частью категории Storage,Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio,Data Availability и созданным на сети --, CRU предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество CRU находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 26716087.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Crust Network за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽13408.163877194240000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.575847873652817920000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.