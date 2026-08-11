Что такое WeSendit?

WeSendit — это децентрализованное решение для обмена файлами и сетей облачного хранения, которое ставит во главу угла конфиденциальность пользователей и безопасность данных. Благодаря партнерствам в сети Web 3.0 WeSendit устраняет ограничения на объем хранилища и позволяет пользователям экономить до 80% по сравнению с другими поставщиками облачных услуг. WeSendit дает пользователям возможность выбирать сеть, по которой будут передаваться их данные, а для обеспечения максимальной безопасности данные резервно хранятся в тысячах зон доступности по всему миру.

Чем уникален WeSendit?

WeSendit выделяется среди других поставщиков облачных услуг благодаря своему акценту на конфиденциальность пользователей и безопасность данных. WeSendit использует децентрализованные технологии Web 3.0 для создания инструментов, обеспечивающих надежную и безопасную обработку данных. Кроме того, токен WeSendit (WSI) служит средством платежа и вознаграждает пользователей токенами за отправку данных в зависимости от их подписки и дополнительных пакетов услуг «оплата по мере использования».

Для чего можно использовать WeSendit (WSI)?

Токен WeSendit (WSI) можно использовать различными способами, например, для оплаты регулярных услуг, перевода средств, торговли или обмена на другие криптовалюты. Владельцы токенов получают выгоду от реферальных программ, вознаграждений за стейкинг, использования предоставляемых приложений, услуг сетей хранения, а также программы «Активность», которая вознаграждает пользователей токенами за отправку их данных через wesendit.com.

Какова текущая рыночная цена WSI?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.15% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у WeSendit на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, WSI демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов WSI?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты WSI. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для WeSendit?

Он торговался в пределах ₽ и ₽, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность WSI на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции WSI в экосистему --.