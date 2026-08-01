Что сейчас торгуется у Cere Network?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 0.36%.

Привлекает ли CERE внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Artificial Intelligence (AI),Storage,SocialFi,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,OKX Ventures Portfolio,Made in USA.

Насколько ликвиден рынок Cere Network?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно CERE?

При наличии 6637897251.424108 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Cere Network соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽35.252908439893760000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Cere Network?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Cere Network.