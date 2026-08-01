Какова текущая цена Big Data Protocol?

Big Data Protocol (BDP) торгуется по цене ₽0.192680399314493440000, что отражает изменение цены на уровне -1.07% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Big Data Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Big Data,Storage,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications,Made in USA, BDP часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BDP?

За последние 24 часа объем торгов BDP составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Big Data Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 24159174.38827953 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BDP?

В настоящее время Big Data Protocol занимает рейтинг №6612 с рыночной капитализацией ₽12509531.9202682080000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Big Data Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.07%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Big Data Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Big Data,Storage,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications,Made in USA BDP демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.