Какова сегодняшняя цена Archivas (RCHV)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов RCHV находится в обращении?

Обращающееся предложение RCHV составляет 1000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Archivas?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей RCHV. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Archivas?

Рыночная капитализация составляет ₽1451782.645878673920000, что ставит Archivas на 8859-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется RCHV?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Archivas?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),DePIN,Made in USA и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.