Сегодняшняя цена Obscra

Текущая цена Obscra (OBX) сегодня составляет $ 0 с изменением 22.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OBX на USD составляет $ 0 за OBX.

На данный момент Obscra занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,273.35, при оборотном предложении 929.06M OBX. В течение последних 24 часов, OBX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OBX изменился на -0.21% за последний час и на -62.37% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Obscra (OBX)

Рыночная капитализация $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Оборотное предложение 929.06M 929.06M 929.06M Общее предложение 999,901,441.060478 999,901,441.060478 999,901,441.060478

Текущая рыночная капитализация Obscra составляет $ 9.27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OBX составляет 929.06M, а общее предложение – 999901441.060478. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9.98K.