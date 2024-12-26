Цена Jackal Protocol (JKL)
Текущая цена Jackal Protocol (JKL) сегодня составляет 0.284758 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 32.86M USD. Цена JKL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Jackal Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.99K USD
- Изменение цены Jackal Protocol в течение дня составляет -1.91%
- Оборотное предложение составляет 115.39M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене JKL к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах JKL.
За сегодня изменение цены Jackal Protocol на USD составило $ -0.0055581701916285.
За последние 30 дней изменение цены Jackal Protocol на USD составило $ +0.0477537742.
За последние 60 дней изменение цены Jackal Protocol на USD составило $ +0.0156970854.
За последние 90 дней изменение цены Jackal Protocol на USD составило $ +0.0671189271262008.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0055581701916285
|-1.91%
|30 дней
|$ +0.0477537742
|+16.77%
|60 дней
|$ +0.0156970854
|+5.51%
|90 дней
|$ +0.0671189271262008
|+30.84%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Jackal Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.27%
-1.91%
-10.51%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 JKL к AUD
A$0.4556128
|1 JKL к GBP
￡0.21926366
|1 JKL к EUR
€0.27336768
|1 JKL к USD
$0.284758
|1 JKL к MYR
RM1.27571584
|1 JKL к TRY
₺10.02917676
|1 JKL к JPY
¥44.81521404
|1 JKL к RUB
₽28.43593388
|1 JKL к INR
₹24.30694288
|1 JKL к IDR
Rp4,592.87032474
|1 JKL к PHP
₱16.70390428
|1 JKL к EGP
￡E.14.47140156
|1 JKL к BRL
R$1.8082133
|1 JKL к CAD
C$0.40720394
|1 JKL к BDT
৳33.9716294
|1 JKL к NGN
₦440.11911722
|1 JKL к UAH
₴11.91996988
|1 JKL к VES
Bs14.522658
|1 JKL к PKR
Rs79.14279094
|1 JKL к KZT
₸147.31385614
|1 JKL к THB
฿9.71309538
|1 JKL к TWD
NT$9.30589144
|1 JKL к CHF
Fr0.25058704
|1 JKL к HKD
HK$2.21826482
|1 JKL к MAD
.د.م2.86466548