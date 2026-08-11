Какова текущая цена Midas mRe7BTC?

Midas mRe7BTC (MRE7BTC) торгуется по цене ₽4753143.6026020128000, что отражает изменение цены на уровне -1.90% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Midas mRe7BTC в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens, MRE7BTC часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется MRE7BTC?

За последние 24 часа объем торгов MRE7BTC составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Midas mRe7BTC в обращении?

Сегодня в обращении находится 12.8843287327498 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг MRE7BTC?

В настоящее время Midas mRe7BTC занимает рейтинг №3058 с рыночной капитализацией ₽61240594.1921687424000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Midas mRe7BTC за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.90%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Midas mRe7BTC соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens MRE7BTC демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.