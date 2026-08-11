Какова реальная цена Midas Re7 Ethereum сегодня?

Текущая цена Midas Re7 Ethereum составляет ₽140925.160201054656000, за последние 24 часа она изменилась на -2.11%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для MRE7ETH?

MRE7ETH торговался в диапазоне от ₽140730.638261107776000 до ₽145426.846788209952000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Midas Re7 Ethereum сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется MRE7ETH?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что MRE7ETH демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Midas Re7 Ethereum в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽675190441.7879884032000 Midas Re7 Ethereum занимает #1207 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли MRE7ETH?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Midas Re7 Ethereum соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽149297.833393152864000, а ATL — ₽137776.149257837664000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение MRE7ETH?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (4791.120229835018 токенов), производительность категории в рамках Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.