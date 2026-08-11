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Текущая цена Midas Re7 Ethereum сегодня составляет 1,883.62 USD. Рыночная капитализация MRE7ETH составляет 9,024,664 USD. Отслеживайте обновления цен MRE7ETH в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Midas Re7 Ethereum сегодня составляет 1,883.62 USD. Рыночная капитализация MRE7ETH составляет 9,024,664 USD. Отслеживайте обновления цен MRE7ETH в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

Не в листинге

Текущая цена 1 MRE7ETH в USD:

$1,887.11
$1,887.11$1,887.11
-0.02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:24:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Midas Re7 Ethereum

Текущая цена Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) сегодня составляет $ 1,883.62 с изменением 2.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MRE7ETH на USD составляет $ 1,883.62 за MRE7ETH.

На данный момент Midas Re7 Ethereum занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,024,664, при оборотном предложении 4.79K MRE7ETH. В течение последних 24 часов, MRE7ETH торговался в диапазоне от $ 1,881.02 (минимум) до $ 1,943.79 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,995.53, тогда как исторический минимум составил $ 1,841.53.

В краткосрочной перспективе MRE7ETH изменился на -0.16% за последний час и на +0.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0.00.

Рыночная информация Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

$ 9.02M
$ 9.02M$ 9.02M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.02M
$ 9.02M$ 9.02M

4.79K
4.79K 4.79K

4,791.120229835018
4,791.120229835018 4,791.120229835018

Текущая рыночная капитализация Midas Re7 Ethereum составляет $ 9.02M, при 24-часовом объеме торгов $ 0.00. Циркулируещее обращение MRE7ETH составляет 4.79K, а общее предложение – 4791.120229835018. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9.02M.

История цен Midas Re7 Ethereum в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,881.02
$ 1,881.02$ 1,881.02
Мин 24Ч
$ 1,943.79
$ 1,943.79$ 1,943.79
Макс 24Ч

$ 1,881.02
$ 1,881.02$ 1,881.02

$ 1,943.79
$ 1,943.79$ 1,943.79

$ 1,995.53
$ 1,995.53$ 1,995.53

$ 1,841.53
$ 1,841.53$ 1,841.53

-0.16%

-2.11%

+0.66%

+0.66%

История цен Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) в USD

За сегодня изменение цены Midas Re7 Ethereum на USD составило $ -40.780604731829726.
За последние 30 дней изменение цены Midas Re7 Ethereum на USD составило $ +88.2645495800.
За последние 60 дней изменение цены Midas Re7 Ethereum на USD составило $ +228.5040141820.
За последние 90 дней изменение цены Midas Re7 Ethereum на USD составило $ -0.0029601666182.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -40.780604731829726-2.11%
30 дней$ +88.2645495800+4.69%
60 дней$ +228.5040141820+12.13%
90 дней$ -0.0029601666182-0.00%

Прогноз цены Midas Re7 Ethereum

Прогноз цены Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MRE7ETH в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Midas Re7 Ethereum потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

Официальный веб-сайт

Категория :

Midas Liquid Yield TokensOptimism Ecosystem

О Midas Re7 Ethereum

Какова реальная цена Midas Re7 Ethereum сегодня?

Текущая цена Midas Re7 Ethereum составляет ₽140925.160201054656000, за последние 24 часа она изменилась на -2.11%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для MRE7ETH?

MRE7ETH торговался в диапазоне от ₽140730.638261107776000 до ₽145426.846788209952000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Midas Re7 Ethereum сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется MRE7ETH?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что MRE7ETH демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Midas Re7 Ethereum в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽675190441.7879884032000 Midas Re7 Ethereum занимает #1207 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли MRE7ETH?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Midas Re7 Ethereum соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽149297.833393152864000, а ATL — ₽137776.149257837664000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение MRE7ETH?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (4791.120229835018 токенов), производительность категории в рамках Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:24:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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