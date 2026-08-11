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Текущая цена Midas Fasanara Global сегодня составляет 1.011 USD. Рыночная капитализация MGLOBAL составляет 60,514,372 USD. Отслеживайте обновления цен MGLOBAL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Midas Fasanara Global сегодня составляет 1.011 USD. Рыночная капитализация MGLOBAL составляет 60,514,372 USD. Отслеживайте обновления цен MGLOBAL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Не в листинге

Текущая цена 1 MGLOBAL в USD:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Midas Fasanara Global (MGLOBAL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:23:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Midas Fasanara Global

Текущая цена Midas Fasanara Global (MGLOBAL) сегодня составляет $ 1.011 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MGLOBAL на USD составляет $ 1.011 за MGLOBAL.

На данный момент Midas Fasanara Global занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 60,514,372, при оборотном предложении 59.84M MGLOBAL. В течение последних 24 часов, MGLOBAL торговался в диапазоне от $ 1.011 (минимум) до $ 1.011 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.011, тогда как исторический минимум составил $ 1.006.

В краткосрочной перспективе MGLOBAL изменился на 0.00% за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0.00.

Рыночная информация Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

$ 60.51M
$ 60.51M$ 60.51M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.51M
$ 60.51M$ 60.51M

59.84M
59.84M 59.84M

59,839,297.90441111
59,839,297.90441111 59,839,297.90441111

Текущая рыночная капитализация Midas Fasanara Global составляет $ 60.51M, при 24-часовом объеме торгов $ 0.00. Циркулируещее обращение MGLOBAL составляет 59.84M, а общее предложение – 59839297.90441111. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 60.51M.

История цен Midas Fasanara Global в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Мин 24Ч
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Макс 24Ч

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

История цен Midas Fasanara Global (MGLOBAL) в USD

За сегодня изменение цены Midas Fasanara Global на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Midas Fasanara Global на USD составило $ +0.0055453350.
За последние 60 дней изменение цены Midas Fasanara Global на USD составило $ +0.0114055965.
За последние 90 дней изменение цены Midas Fasanara Global на USD составило $ -0.00028145.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0.00.00%
30 дней$ +0.0055453350+0.55%
60 дней$ +0.0114055965+1.13%
90 дней$ -0.00028145-0.00%

Прогноз цены Midas Fasanara Global

Прогноз цены Midas Fasanara Global (MGLOBAL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MGLOBAL в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Midas Fasanara Global (MGLOBAL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Midas Fasanara Global потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

О Midas Fasanara Global

Какова реальная цена Midas Fasanara Global сегодня?

Текущая цена Midas Fasanara Global составляет ₽75.6391081870368000, за последние 24 часа она изменилась на 0.0%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для MGLOBAL?

MGLOBAL торговался в диапазоне от ₽75.6391081870368000 до ₽75.6391081870368000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Midas Fasanara Global сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется MGLOBAL?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что MGLOBAL демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Midas Fasanara Global в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽4527451167.7335217536000 Midas Fasanara Global занимает #371 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли MGLOBAL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Midas Fasanara Global соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽75.6391081870368000, а ATL — ₽75.2650275332928000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение MGLOBAL?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (59839297.90441111 токенов), производительность категории в рамках Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:23:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Midas Fasanara Global (MGLOBAL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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