Какова реальная цена Midas Fasanara Global сегодня?

Текущая цена Midas Fasanara Global составляет ₽75.6391081870368000, за последние 24 часа она изменилась на 0.0%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для MGLOBAL?

MGLOBAL торговался в диапазоне от ₽75.6391081870368000 до ₽75.6391081870368000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Midas Fasanara Global сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется MGLOBAL?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что MGLOBAL демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Midas Fasanara Global в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽4527451167.7335217536000 Midas Fasanara Global занимает #371 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли MGLOBAL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Midas Fasanara Global соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽75.6391081870368000, а ATL — ₽75.2650275332928000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение MGLOBAL?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (59839297.90441111 токенов), производительность категории в рамках Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.