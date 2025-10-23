Текущая цена Midas msyrupUSDp сегодня составляет 1,008 USD. Следите за обновлениями цены MSYRUPUSDP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSYRUPUSDP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Midas msyrupUSDp сегодня составляет 1,008 USD. Следите за обновлениями цены MSYRUPUSDP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSYRUPUSDP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MSYRUPUSDP

Информация о цене MSYRUPUSDP

Whitepaper MSYRUPUSDP

Официальный сайт MSYRUPUSDP

Токеномика MSYRUPUSDP

Прогноз цен MSYRUPUSDP

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Midas msyrupUSDp

Цена Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Не в листинге

Текущая цена 1 MSYRUPUSDP в USD:

$1,008
$1,008$1,008
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:53:48 (UTC+8)

Информация о ценах Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
Мин 24Ч
$ 1,008
$ 1,008$ 1,008
Макс 24Ч

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

0,00%

+0,14%

+0,14%

Текущая цена Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) составляет $1,008. За последние 24 часа MSYRUPUSDP торговался в диапазоне от $ 1,008 до $ 1,008, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MSYRUPUSDP за все время составляет $ 1,008, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MSYRUPUSDP изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на +0,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 201,59M
$ 201,59M$ 201,59M

--
----

$ 201,59M
$ 201,59M$ 201,59M

200,00M
200,00M 200,00M

199 999 099,5219583
199 999 099,5219583 199 999 099,5219583

Текущая рыночная капитализация Midas msyrupUSDp составляет $ 201,59M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MSYRUPUSDP составляет 200,00M, а общее предложение – 199999099.5219583. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 201,59M.

История цен Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) в USD

За сегодня изменение цены Midas msyrupUSDp на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Midas msyrupUSDp на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Midas msyrupUSDp на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Midas msyrupUSDp на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Midas msyrupUSDp (USD)

Сколько будет стоить Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Midas msyrupUSDp.

Проверьте прогноз цены Midas msyrupUSDp!

MSYRUPUSDP на местную валюту

Токеномика Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Понимание токеномики Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSYRUPUSDP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Сколько стоит Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) на сегодня?
Актуальная цена MSYRUPUSDP в USD – 1,008 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MSYRUPUSDP в USD?
Текущая цена MSYRUPUSDP в USD составляет $ 1,008. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Midas msyrupUSDp?
Рыночная капитализация MSYRUPUSDP составляет $ 201,59M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MSYRUPUSDP?
Циркулирующее предложение MSYRUPUSDP составляет 200,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP достиг максимальной цены (ATH) в 1,008 USD.
Какова была минимальная цена MSYRUPUSDP за все время (ATL)?
MSYRUPUSDP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MSYRUPUSDP?
Объем торгов за последние 24 часа для MSYRUPUSDP составляет -- USD.
Вырастет ли MSYRUPUSDP в цене в этом году?
MSYRUPUSDP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSYRUPUSDP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:53:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.