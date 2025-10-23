Что такое Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral. msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Midas msyrupUSDp (USD)

Сколько будет стоить Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Midas msyrupUSDp.

Проверьте прогноз цены Midas msyrupUSDp!

MSYRUPUSDP на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Понимание токеномики Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSYRUPUSDP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Сколько стоит Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) на сегодня? Актуальная цена MSYRUPUSDP в USD – 1,008 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MSYRUPUSDP в USD? $ 1,008 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MSYRUPUSDP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Midas msyrupUSDp? Рыночная капитализация MSYRUPUSDP составляет $ 201,59M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MSYRUPUSDP? Циркулирующее предложение MSYRUPUSDP составляет 200,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MSYRUPUSDP? MSYRUPUSDP достиг максимальной цены (ATH) в 1,008 USD . Какова была минимальная цена MSYRUPUSDP за все время (ATL)? MSYRUPUSDP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MSYRUPUSDP? Объем торгов за последние 24 часа для MSYRUPUSDP составляет -- USD . Вырастет ли MSYRUPUSDP в цене в этом году? MSYRUPUSDP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSYRUPUSDP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)