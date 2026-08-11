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Текущая цена Midas M1 USD Market Neutral сегодня составляет 1,023 USD. Рыночная капитализация MM1-USD составляет 27 211 905 USD. Отслеживайте обновления цен MM1-USD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Midas M1 USD Market Neutral сегодня составляет 1,023 USD. Рыночная капитализация MM1-USD составляет 27 211 905 USD. Отслеживайте обновления цен MM1-USD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Не в листинге

Текущая цена 1 MM1-USD в USD:

$1,023
$1,023$1,023
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:23:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Midas M1 USD Market Neutral

Текущая цена Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) сегодня составляет $ 1,023 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MM1-USD на USD составляет $ 1,023 за MM1-USD.

На данный момент Midas M1 USD Market Neutral занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27 211 905, при оборотном предложении 26,61M MM1-USD. В течение последних 24 часов, MM1-USD торговался в диапазоне от $ 1,023 (минимум) до $ 1,023 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,023, тогда как исторический минимум составил $ 1,018.

В краткосрочной перспективе MM1-USD изменился на 0,00% за последний час и на +0,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

$ 27,21M
$ 27,21M$ 27,21M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 27,21M
$ 27,21M$ 27,21M

26,61M
26,61M 26,61M

26 607 061,40859359
26 607 061,40859359 26 607 061,40859359

Текущая рыночная капитализация Midas M1 USD Market Neutral составляет $ 27,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение MM1-USD составляет 26,61M, а общее предложение – 26607061.40859359. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,21M.

История цен Midas M1 USD Market Neutral в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,023
$ 1,023$ 1,023
Мин 24Ч
$ 1,023
$ 1,023$ 1,023
Макс 24Ч

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

0,00%

0,00%

+0,45%

+0,45%

История цен Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) в USD

За сегодня изменение цены Midas M1 USD Market Neutral на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Midas M1 USD Market Neutral на USD составило $ +0,0088705353.
За последние 60 дней изменение цены Midas M1 USD Market Neutral на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Midas M1 USD Market Neutral на USD составило $ +0,00026754.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ +0,0088705353+0,87%
60 дней$ 0--
90 дней$ +0,00026754+0,00%

Прогноз цены Midas M1 USD Market Neutral

Прогноз цены Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MM1-USD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Midas M1 USD Market Neutral потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Midas M1 USD Market Neutral достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MM1-USD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Midas M1 USD Market Neutral».

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Источник Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

О Midas M1 USD Market Neutral

Какова текущая цена Midas M1 USD Market Neutral?

Midas M1 USD Market Neutral торгуется по цене ₽76.5369017560224000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.0%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как MM1-USD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.0% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если MM1-USD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Midas M1 USD Market Neutral показывает себя по сравнению с токенами категории Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens?

В рамках сегмента Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MM1-USD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Midas M1 USD Market Neutral?

Рыночная капитализация ₽2035889442.4039244640000 ставит MM1-USD на 676-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽76.5369017560224000 до ₽76.5369017560224000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется MM1-USD?

Midas M1 USD Market Neutral обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку MM1-USD?

При наличии в обращении 26607061.40859359 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:23:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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