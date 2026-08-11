Какова текущая цена Midas M1 USD Market Neutral?

Midas M1 USD Market Neutral торгуется по цене ₽76.5369017560224000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.0%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как MM1-USD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.0% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если MM1-USD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Midas M1 USD Market Neutral показывает себя по сравнению с токенами категории Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens?

В рамках сегмента Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens MM1-USD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Midas M1 USD Market Neutral?

Рыночная капитализация ₽2035889442.4039244640000 ставит MM1-USD на 676-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽76.5369017560224000 до ₽76.5369017560224000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется MM1-USD?

Midas M1 USD Market Neutral обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку MM1-USD?

При наличии в обращении 26607061.40859359 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.