Текущая цена USDai сегодня составляет 1,015 USD. Следите за обновлениями цены USDAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USDAI прямо сейчас на MEXC.

Цена USDai (USDAI)

Текущая цена 1 USDAI в USD:

$1,015
$1,015$1,015
0,00%1D
График цены USDai (USDAI) в реальном времени
Информация о ценах USDai (USDAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,014
$ 1,014$ 1,014
Мин 24Ч
$ 1,019
$ 1,019$ 1,019
Макс 24Ч

$ 1,014
$ 1,014$ 1,014

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 0,769779
$ 0,769779$ 0,769779

-0,01%

-0,01%

-1,58%

-1,58%

Текущая цена USDai (USDAI) составляет $1,015. За последние 24 часа USDAI торговался в диапазоне от $ 1,014 до $ 1,019, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USDAI за все время составляет $ 1,19, а минимальная – $ 0,769779.

Что касается краткосрочной динамики, USDAI изменился на -0,01% за последний час, на -0,01% за 24 часа и на -1,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация USDai (USDAI)

$ 587,08M
$ 587,08M$ 587,08M

--
----

$ 587,08M
$ 587,08M$ 587,08M

578,41M
578,41M 578,41M

578 408 795,5197179
578 408 795,5197179 578 408 795,5197179

Текущая рыночная капитализация USDai составляет $ 587,08M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение USDAI составляет 578,41M, а общее предложение – 578408795.5197179. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 587,08M.

История цен USDai (USDAI) в USD

За сегодня изменение цены USDai на USD составило $ -0,000109714504681.
За последние 30 дней изменение цены USDai на USD составило $ +0,0122704365.
За последние 60 дней изменение цены USDai на USD составило $ +0,0127201830.
За последние 90 дней изменение цены USDai на USD составило $ +0,0234553229643435.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000109714504681-0,01%
30 дней$ +0,0122704365+1,21%
60 дней$ +0,0127201830+1,25%
90 дней$ +0,0234553229643435+2,37%

Что такое USDai (USDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены USDai (USD)

Сколько будет стоить USDai (USDAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов USDai (USDAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для USDai.

Проверьте прогноз цены USDai!

USDAI на местную валюту

Токеномика USDai (USDAI)

Понимание токеномики USDai (USDAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USDAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о USDai (USDAI)

Сколько стоит USDai (USDAI) на сегодня?
Актуальная цена USDAI в USD – 1,015 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USDAI в USD?
Текущая цена USDAI в USD составляет $ 1,015. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация USDai?
Рыночная капитализация USDAI составляет $ 587,08M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USDAI?
Циркулирующее предложение USDAI составляет 578,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USDAI?
USDAI достиг максимальной цены (ATH) в 1,19 USD.
Какова была минимальная цена USDAI за все время (ATL)?
USDAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,769779 USD.
Каков объем торгов USDAI?
Объем торгов за последние 24 часа для USDAI составляет -- USD.
Вырастет ли USDAI в цене в этом году?
USDAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDAI для более подробного анализа.
