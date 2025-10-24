Что такое USDai (USDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Прогноз цены USDai (USD)

Сколько будет стоить USDai (USDAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов USDai (USDAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для USDai.

USDAI на местную валюту

Токеномика USDai (USDAI)

Понимание токеномики USDai (USDAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USDAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о USDai (USDAI) Сколько стоит USDai (USDAI) на сегодня? Актуальная цена USDAI в USD – 1,015 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена USDAI в USD? $ 1,015 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена USDAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация USDai? Рыночная капитализация USDAI составляет $ 587,08M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение USDAI? Циркулирующее предложение USDAI составляет 578,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) USDAI? USDAI достиг максимальной цены (ATH) в 1,19 USD . Какова была минимальная цена USDAI за все время (ATL)? USDAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,769779 USD . Каков объем торгов USDAI? Объем торгов за последние 24 часа для USDAI составляет -- USD . Вырастет ли USDAI в цене в этом году? USDAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDAI для более подробного анализа.

