Что такое Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak – это криптопроект, основанный на мемах, который объединяет технологию блокчейн с K-контентом и реальной полезностью через свой протокол открытых франшиз (OFP). Основанный командой криптоэнтузиастов и ветеранов индустрии, Pepe Buldak объединяет культуру мемов с экосистемой франчайзинга, позволяя брендам работать в прозрачной, децентрализованной модели. Основные компоненты экосистемы включают в себя NFT Shiba Gimbab, Dogepoki, а также стратегические события, связанные со стейкингом и сжиганием, направленные на повышение стоимости токенов.

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Pepe Buldak Прогноз Цены

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BUL на местную валюту

1 BUL к VND ₫ 0,01430896005 1 BUL к AUD A$ 0,000000859397 1 BUL к GBP ￡ 0,0000004073765 1 BUL к EUR € 0,000000491084 1 BUL к USD $ 0,00000055805 1 BUL к MYR RM 0,000002354971 1 BUL к TRY ₺ 0,000021741628 1 BUL к JPY ¥ 0,0000801638825 1 BUL к RUB ₽ 0,000044710966 1 BUL к INR ₹ 0,0000476518895 1 BUL к IDR Rp 0,009148359192 1 BUL к PHP ₱ 0,000030994097 1 BUL к EGP ￡E. 0,0000277853095 1 BUL к BRL R$ 0,0000031641435 1 BUL к CAD C$ 0,0000007645285 1 BUL к BDT ৳ 0,0000679872315 1 BUL к NGN ₦ 0,0008829857735 1 BUL к UAH ₴ 0,000023203719 1 BUL к VES Bs 0,0000524567 1 BUL к PKR Rs 0,0001571524605 1 BUL к KZT ₸ 0,000284136738 1 BUL к THB ฿ 0,0000182538155 1 BUL к TWD NT$ 0,0000167359195 1 BUL к AED د.إ 0,0000020480435 1 BUL к CHF Fr 0,000000457601 1 BUL к HKD HK$ 0,0000043695315 1 BUL к MAD .د.م 0,0000051173185 1 BUL к MXN $ 0,000010736882

Источники Pepe Buldak

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pepe Buldak Какова цена Pepe Buldak (BUL) сегодня? Текущая цена Pepe Buldak (BUL) составляет 0,00000055805 USD . Какова рыночная капитализация Pepe Buldak (BUL)? Текущая рыночная капитализация Pepe Buldak составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BUL на его рыночную цену в реальном времени 0,00000055805 USD . Каково оборотное предложение Pepe Buldak (BUL)? Текущее оборотное предложение Pepe Buldak (BUL) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Pepe Buldak (BUL)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Pepe Buldak (BUL) составляет 0,000003762 USD . Каков 24-часовой объем торгов Pepe Buldak (BUL)? 24-часовой объем торгов Pepe Buldak (BUL) составляет $ 23,18K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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