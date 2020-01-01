Tokenomie pentru Aster Staked CAKE (ASCAKE) Descoperă informații cheie despre Aster Staked CAKE (ASCAKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aster Staked CAKE (ASCAKE) Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Pagină de internet oficială: https://www.asterdex.com/en/earn Carte albă: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Tokenomie și analiză de preț pentru Aster Staked CAKE (ASCAKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aster Staked CAKE (ASCAKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 224.52K $ 224.52K $ 224.52K Ofertă totală: $ 79.56K $ 79.56K $ 79.56K Ofertă aflată în circulație: $ 79.56K $ 79.56K $ 79.56K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 224.52K $ 224.52K $ 224.52K Maxim dintotdeauna: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Minim dintotdeauna: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Preț curent: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Află mai mult despre prețul tokenului Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Tokenomie pentru Aster Staked CAKE (ASCAKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aster Staked CAKE (ASCAKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASCAKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASCAKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASCAKE, explorează prețul în direct al tokenului ASCAKE!

