Pe baza predicției tale, Ledgity Token ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.009046 în 2025.

Pe baza predicției tale, Ledgity Token ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.009499 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru LDY este $ 0.009974 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru LDY este $ 0.010472 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LDY în 2029 este $ 0.010996 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LDY în 2030 este $ 0.011546 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Ledgity Token ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.018807.

În 2050, prețul pentru Ledgity Token ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.030635.