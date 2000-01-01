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Principais tokens de Robotics por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Robotics. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5974
-0.22%
+9.75%
+6.78%
$ 391.41M
$ 522.37K
2
OP
OP
OP
$ 0.08628
+0.20%
-6.17%
-1.79%
$ 185.33M
$ 673.88K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.182
-0.38%
-5.19%
+1.00%
$ 80.58M
$ 463.70K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01714
-0.58%
+1.72%
-2.89%
$ 38.21M
$ 1.86M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01355
+3.01%
+6.28%
+0.66%
$ 30.56M
$ 18.88M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002548
+1.93%
-1.67%
+12.37%
$ 23.92M
$ 35.20M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004531
+0.98%
+5.03%
+5.69%
$ 5.69M
$ 711.05K
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02704
0.00%
+19.03%
+43.60%
$ 5.49M
$ 1.71M
9
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00367313
-0.24%
+0.18%
+46.84%
$ 3.67M
$ 229.17K
10
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00005857
0.00%
-2.97%
-21.54%
$ 2.38M
$ 636.74M
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018512
0.00%
0.00%
+1.56%
$ 1.84M
$ 17.31
12
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00171851
-0.02%
+0.63%
+14.47%
$ 1.72M
$ 125.56K
13
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0.0178082
0.00%
+0.00%
-5.83%
$ 1.67M
$ 447.55
14
OVR
OVR
OVR
$ 0.02611
0.00%
-0.35%
-0.35%
$ 1.32M
$ 2.34M
15
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00132713
-0.17%
--
-3.88%
$ 1.27M
$ 38.32
16
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1.29
0.00%
-0.01%
+1.57%
$ 1.15M
$ 2.67K
17
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 5.24E-6
-10.88%
-6.50%
-10.58%
$ 1.09M
--
18
Vader
Vader
VADER
$ 0.00097892
+0.46%
+0.14%
+1.63%
$ 975.73K
$ 5.73K
19
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00085315
-0.15%
+0.09%
+17.26%
$ 853.17K
$ 5.14K
20
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.000806
-0.30%
-0.14%
+76.96%
$ 805.98K
$ 7.48K
21
Sentio
Sentio
ST
$ 0.0138
0.00%
+1.47%
-14.23%
$ 772.80K
$ 4.21M
22
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00048663
0.00%
-0.04%
-7.24%
$ 486.63K
$ 7.67K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.0002215
0.00%
--
-11.59%
$ 221.50K
$ 36.57
24
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0.00015033
-0.39%
+0.16%
+12.89%
$ 150.46K
$ 892.53
25
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0.00014773
-0.16%
+0.08%
+12.50%
$ 147.69K
$ 2.68K
26
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01835351
0.00%
-0.14%
-62.02%
$ 128.48K
$ 8.69K
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0.00067101
0.00%
+0.01%
+1.48%
$ 67.10K
$ 52.75
28
Robora
Robora
RBR
$ 0.0006192
0.00%
--
-11.17%
$ 52.64K
$ 10.72
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.36E-5
-0.62%
+11.00%
+4.33%
$ 43.60K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.402E-5
0.00%
+0.70%
+64.67%
$ 34.02K
--
31
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0.00030182
0.00%
--
0.00%
$ 21.13K
$ 57.53
32
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00018605
+0.10%
-0.03%
+21.36%
$ 20.85K
$ 187.90
33
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0.00016629
0.00%
-0.00%
-18.08%
$ 16.63K
$ 23.71
34
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0.00013799
0.00%
--
0.00%
$ 13.80K
$ 1.00
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1.058E-5
+0.19%
-2.80%
-16.50%
$ 10.58K
--
36
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003642
-0.38%
-2.70%
-6.05%
--
$ 15.37M
37
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3417
+0.17%
-3.92%
-9.92%
--
$ 1.05M
38
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065543
-0.36%
+0.38%
+6.78%
--
$ 851.92M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Robotics e por que são populares?
Tokens de Robotics representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 38 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $782.14M.
Qual é o token de Robotics com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Robotics acompanhados na MEXC, DEUS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 19.03% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Robotics existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 38 tokens de Robotics, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Robotics incluem VIRTUAL, OP, GEOD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Robotics?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Robotics é de aproximadamente $782.14M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Robotics, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.