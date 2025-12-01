Preço de Onocoy Token hoje

O preço ao vivo de Onocoy Token (ONO) hoje é $ 0.0306068, com uma variação de 1.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ONO para USD é de $ 0.0306068 por ONO.

Onocoy Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,438,710, com um fornecimento em circulação de 406.39M ONO. Nas últimas 24 horas, ONO foi negociado entre $ 0.03038649 (mínimo) e $ 0.03247422 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.084078, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01903203.

No desempenho de curto prazo, ONO movimentou-se -0.04% na última hora e +0.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Onocoy Token (ONO)

Capitalização de mercado $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.78M$ 24.78M $ 24.78M Fornecimento Circulante 406.39M 406.39M 406.39M Fornecimento total 809,737,537.1513808 809,737,537.1513808 809,737,537.1513808

