Preço de Robotexon hoje

O preço ao vivo de Robotexon (ROX) hoje é $ 0.00153817, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROX para USD é de $ 0.00153817 por ROX.

Robotexon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 107,597, com um fornecimento em circulação de 70.00M ROX. Nas últimas 24 horas, ROX foi negociado entre $ 0.0015219 (mínimo) e $ 0.00155549 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03880303, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00148016.

No desempenho de curto prazo, ROX movimentou-se +0.01% na última hora e -10.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Robotexon (ROX)

Capitalização de mercado $ 107.60K$ 107.60K $ 107.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 153.71K$ 153.71K $ 153.71K Fornecimento Circulante 70.00M 70.00M 70.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

