Preço de Robora hoje

O preço ao vivo de Robora (RBR) hoje é $ 0.00669963, com uma variação de 3.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RBR para USD é de $ 0.00669963 por RBR.

Robora ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 455,206, com um fornecimento em circulação de 68.01M RBR. Nas últimas 24 horas, RBR foi negociado entre $ 0.0066475 (mínimo) e $ 0.00715058 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.210107, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00386259.

No desempenho de curto prazo, RBR movimentou-se +0.15% na última hora e -2.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Robora (RBR)

Capitalização de mercado $ 455.21K$ 455.21K $ 455.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 669.37K$ 669.37K $ 669.37K Fornecimento Circulante 68.01M 68.01M 68.01M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Robora é $ 455.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RBR é 68.01M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 669.37K.