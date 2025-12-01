Preço de Modulr hoje

O preço ao vivo de Modulr (EMDR) hoje é $ 3.32, com uma variação de 10.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMDR para USD é de $ 3.32 por EMDR.

Modulr ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,613,036, com um fornecimento em circulação de 787.18K EMDR. Nas últimas 24 horas, EMDR foi negociado entre $ 3.28 (mínimo) e $ 3.74 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 80.59, enquanto a mínima histórica foi de $ 3.24.

No desempenho de curto prazo, EMDR movimentou-se -0.46% na última hora e -22.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Modulr (EMDR)

Capitalização de mercado $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Fornecimento Circulante 787.18K 787.18K 787.18K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Modulr é $ 2.61M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EMDR é 787.18K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.32M.