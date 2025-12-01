Preço de RoboStack hoje

O preço ao vivo de RoboStack (ROBOT) hoje é --, com uma variação de 6.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBOT para USD é de -- por ROBOT.

RoboStack ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 678,736, com um fornecimento em circulação de 762.49M ROBOT. Nas últimas 24 horas, ROBOT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01473035, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROBOT movimentou-se -0.53% na última hora e -41.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RoboStack (ROBOT)

Capitalização de mercado $ 678.74K$ 678.74K $ 678.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 890.16K$ 890.16K $ 890.16K Fornecimento Circulante 762.49M 762.49M 762.49M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

