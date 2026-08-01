Preço de XMAQUINA hoje

O preço ao vivo de XMAQUINA (DEUS) hoje é R$ 0.02775, com uma variação de 1.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEUS para BRL é de R$ 0.02775 por DEUS.

XMAQUINA ocupa atualmente a posição #1062 em capitalização de mercado, totalizando R$ 5.59M, com um fornecimento em circulação de 201.37M DEUS. Nas últimas 24 horas, DEUS foi negociado entre R$ 0.02279 (mínimo) e R$ 0.0315 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.357399146591403015, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.040412700421976943.

No desempenho de curto prazo, DEUS movimentou-se -0.44% na última hora e +43.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 47.32K.

Informações de mercado de XMAQUINA (DEUS)

Classificação No.1062 Capitalização de mercado R$ 5.59MR$ 5.59M R$ 5.59M Volume (24h) R$ 47.32KR$ 47.32K R$ 47.32K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 27.75MR$ 27.75M R$ 27.75M Fornecimento Circulante 201.37M 201.37M 201.37M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 Taxa circulante 20.13% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de XMAQUINA é R$ 5.59M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 47.32K. A oferta em circulação de DEUS é 201.37M, com um fornecimento total de 999987281.5088582. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 27.75M.