Preço de RICE AI hoje

O preço ao vivo de RICE AI (RICE) hoje é $ 0.009896, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RICE para USD é de $ 0.009896 por RICE.

RICE AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RICE. Nas últimas 24 horas, RICE foi negociado entre $ 0.009284 (mínimo) e $ 0.011031 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RICE movimentou-se -1.41% na última hora e -3.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 75.65K.

Informações de mercado de RICE AI (RICE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 75.65K$ 75.65K $ 75.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.90M$ 9.90M $ 9.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de RICE AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 75.65K. A oferta em circulação de RICE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.90M.