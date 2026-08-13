Preço de ROBA hoje

O preço ao vivo de ROBA (ROBA) hoje é $ 0, com uma variação de 10.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBA para USD é de $ 0 por ROBA.

ROBA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 445,079, com um fornecimento em circulação de 1.00B ROBA. Nas últimas 24 horas, ROBA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01003687, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROBA movimentou-se -3.48% na última hora e -13.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.18K.

Informações de mercado de ROBA (ROBA)

Capitalização de mercado $ 445.08K$ 445.08K $ 445.08K Volume (24h) $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 445.08K$ 445.08K $ 445.08K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ROBA é $ 445.08K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.18K. A oferta em circulação de ROBA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 445.08K.