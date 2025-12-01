Preço de Plasma hoje

O preço ao vivo de Plasma (XPL) hoje é $ 0.2118, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XPL para USD é de $ 0.2118 por XPL.

Plasma ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XPL. Nas últimas 24 horas, XPL foi negociado entre $ 0.204 (mínimo) e $ 0.2164 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XPL movimentou-se -0.62% na última hora e +8.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.16M.

Informações de mercado de Plasma (XPL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.12B$ 2.12B $ 2.12B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública PLASMA

A capitalização de mercado atual de Plasma é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.16M. A oferta em circulação de XPL é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.12B.