Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Nome da criptoKAS

ClassificaçãoNo.42

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0006%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.55%

Fornecimento circulante26,460,517,290.69934

Fornecimento máximo28,704,026,601

Fornecimento total26,460,517,290.69934

Taxa circulante0.9218%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.20754794622992162,2024-08-01

Menor preço0.000169882220013181,2022-06-01

Blockchain públicaKASPA

