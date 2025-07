DCR

Nome da criptoDCR

ClassificaçãoNo.175

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)16.89%

Fornecimento circulante16,911,465.22327283

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total16,911,465.22327283

Taxa circulante0.8053%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.9534 USDT

Máximo histórico250.01641845,2021-04-17

Menor preço0.3947960138320923,2016-12-28

Blockchain públicaDCR

ApresentaçãoDecred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Setor

Midias sociais

