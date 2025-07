XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Nome da criptoXTZ

ClassificaçãoNo.98

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.90%

Fornecimento circulante1,051,215,572.802483

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,071,332,695.504329

Taxa circulante%

Data de emissão2017-07-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.47 USDT

Máximo histórico9.175448161770554,2021-10-04

Menor preço0.314631309952,2018-12-07

Blockchain públicaXTZ

ApresentaçãoTezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.