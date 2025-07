BDX

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Nome da criptoBDX

ClassificaçãoNo.209

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante7,147,208,330.760651

Fornecimento máximo0

Fornecimento total9,935,548,330.76065

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.171586639362,2019-11-17

Menor preço0.0145953987018,2019-11-01

Blockchain públicaBDX

