O preço ao vivo de Provenance Blockchain hoje é 0.03328042 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HASH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HASH facilmente na MEXC agora.

Preço de Provenance Blockchain (HASH)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 HASH para USD

$0.03328042
$0.03328042
-5.60%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Provenance Blockchain (HASH)
Informações de preço de Provenance Blockchain (HASH) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.03239585
Mínimo 24h
$ 0.03773637
Máximo 24h

$ 0.03239585
$ 0.03773637
$ 0.060147
$ 0.01378736
+0.99%

-5.60%

+0.49%

+0.49%

O preço em tempo real de Provenance Blockchain (HASH) é $0.03328042. Nas últimas 24 horas, HASH foi negociado entre a mínima de $ 0.03239585 e a máxima de $ 0.03773637, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HASH é $ 0.060147, enquanto o mais baixo é $ 0.01378736.

Em termos de desempenho de curto prazo, HASH variou +0.99% na última hora, -5.60% nas últimas 24 horas e +0.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Provenance Blockchain (HASH)

$ 1.67B
--
$ 3.33B
50.08B
100,000,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Provenance Blockchain é $ 1.67B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HASH é 50.08B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.33B.

Histórico de preços de Provenance Blockchain (HASH) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Provenance Blockchain em USD foi de $ -0.00197643718110927.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Provenance Blockchain em USD foi de $ -0.0024599189.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Provenance Blockchain em USD foi de $ +0.0055260340.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Provenance Blockchain em USD foi de $ +0.006587219096560406.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00197643718110927-5.60%
30 dias$ -0.0024599189-7.39%
60 dias$ +0.0055260340+16.60%
90 dias$ +0.006587219096560406+24.68%

O que é Provenance Blockchain (HASH)

HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Provenance Blockchain (HASH)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Provenance Blockchain (em USD)

Quanto valerá Provenance Blockchain (HASH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Provenance Blockchain (HASH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Provenance Blockchain.

Confira a previsão de preço de Provenance Blockchain agora!

HASH para moedas locais

Tokenomics de Provenance Blockchain (HASH)

Compreender a tokenomics de Provenance Blockchain (HASH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HASH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Provenance Blockchain (HASH)

Quanto vale hoje o Provenance Blockchain (HASH)?
O preço ao vivo de HASH em USD é 0.03328042 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HASH para USD?
O preço atual de HASH para USD é $ 0.03328042. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Provenance Blockchain?
A capitalização de mercado de HASH é $ 1.67B USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HASH?
O fornecimento circulante de HASH é de 50.08B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HASH?
HASH atingiu um preço máximo histórico de 0.060147 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HASH?
HASH atingiu um preço minímo histórico de 0.01378736 USD.
Qual é o volume de negociação de HASH?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HASH é -- USD.
HASH vai subir ainda este ano?
HASH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HASH para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.