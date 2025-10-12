Informações de preço de Provenance Blockchain (HASH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.03239585 $ 0.03239585 $ 0.03239585 Mínimo 24h $ 0.03773637 $ 0.03773637 $ 0.03773637 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.03239585$ 0.03239585 $ 0.03239585 Máximo 24h $ 0.03773637$ 0.03773637 $ 0.03773637 Máximo histórico $ 0.060147$ 0.060147 $ 0.060147 Menor preço $ 0.01378736$ 0.01378736 $ 0.01378736 Variação de Preço (1h) +0.99% Alteração de Preço (1D) -5.60% Variação de Preço (7d) +0.49% Variação de Preço (7d) +0.49%

O preço em tempo real de Provenance Blockchain (HASH) é $0.03328042. Nas últimas 24 horas, HASH foi negociado entre a mínima de $ 0.03239585 e a máxima de $ 0.03773637, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HASH é $ 0.060147, enquanto o mais baixo é $ 0.01378736.

Em termos de desempenho de curto prazo, HASH variou +0.99% na última hora, -5.60% nas últimas 24 horas e +0.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Provenance Blockchain (HASH)

Capitalização de mercado $ 1.67B$ 1.67B $ 1.67B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.33B$ 3.33B $ 3.33B Fornecimento Circulante 50.08B 50.08B 50.08B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Provenance Blockchain é $ 1.67B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HASH é 50.08B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.33B.