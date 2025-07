MON

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Nome da criptoMON

ClassificaçãoNo.1095

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,42%

Fornecimento circulante543 334 406,5106667

Fornecimento máximo0

Fornecimento total999 517 431

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.9595624143978051,2024-05-27

Menor preço0.015308968717196591,2025-07-15

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

