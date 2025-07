FLR

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Nome da criptoFLR

ClassificaçãoNo.61

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0003%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.10%

Fornecimento circulante69,691,931,797.54286

Fornecimento máximo0

Fornecimento total103,655,720,473.92911

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.0797,2023-01-10

Menor preço0.008263272727488067,2023-10-19

Blockchain públicaFLARE

