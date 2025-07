PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Nome da criptoPI

ClassificaçãoNo.34

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0008%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.05%

Fornecimento circulante7,711,052,316.760062

Fornecimento máximo100,000,000,000

Fornecimento total100,000,000,000

Taxa circulante0.0771%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.9816444104522235,2025-02-26

Menor preço0.40123967836094104,2025-04-05

Blockchain públicaPINETWORK

ApresentaçãoPi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.