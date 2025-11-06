Historia cen COAI

Historia ceny COAI (COAI)

Okres czasu: 2025-08-05 ~ 2025-11-05

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.9606$ 1$ 0.9418$ 0.9529138.96K
2025-11-05$ 0.9315$ 1.12$ 0.8859$ 0.96063.59M
2025-11-04$ 1.0121$ 1.2898$ 0.7966$ 0.93156.17M
2025-11-03$ 1.3002$ 2.22$ 0.963$ 1.01218.92M
2025-11-02$ 1.445$ 1.4582$ 1.1272$ 1.30021.89M
2025-11-01$ 1.5262$ 1.68$ 1.2434$ 1.4453.59M
2025-10-31$ 2.1149$ 2.3365$ 1.277$ 1.52624.27M
2025-10-30$ 3.0726$ 3.7969$ 2.0522$ 2.11493.16M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Pobierz dane historyczne COAI

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla COAI, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena COAI

$ 0.9529

COAI aktualnie jest notowany po 0.9529 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o COAI na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych COAI, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla COAI.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:20:58 (UTC+8)

Zasoby MEXC COAI

O historii ceny COAI (COAI)

Monitorowanie historii cen COAI to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny COAI w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że COAI osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe COAI są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych COAI w tradingu

Dane historyczne COAI odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne COAI do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych COAI w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych COAI. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneCOAI z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami COAI. Pomaga to zrozumieć zmienność COAI, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe COAI OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych COAI, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych COAI, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

