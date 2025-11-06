Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Elephant na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WELEPHANT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Elephant % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Elephant na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Elephant może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004821. Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Elephant może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005062. Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WELEPHANT na 2027 rok wyniesie $ 0.005315 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WELEPHANT na 2028 rok wyniesie $ 0.005581 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WELEPHANT w 2029 roku wyniesie $ 0.005860 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WELEPHANT w 2030 roku wyniesie $ 0.006153 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Elephant może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010023. Prognoza ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Elephant może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016326. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.004821 0.00%

Bieżące statystyki cen Wrapped Elephant Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 146.73K$ 146.73K $ 146.73K Podaż w obiegu 30.43M 30.43M 30.43M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WELEPHANT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WELEPHANT ma podaż w obiegu wynoszącą 30.43M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 146.73K. Zobacz na żywo cenę WELEPHANT

Historyczna cena Wrapped Elephant Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Elephant, cena Wrapped Elephant wynosi 0.004821USD. Podaż w obiegu Wrapped Elephant (WELEPHANT) wynosi 30.43M WELEPHANT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $146,725 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 7.10% $ 0.000319 $ 0.004957 $ 0.004501

7 D -3.86% $ -0.000186 $ 0.006015 $ 0.004177

30 Dni -16.64% $ -0.000802 $ 0.006015 $ 0.004177 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Elephant zanotował zmianę ceny o $0.000319 , co stanowi 7.10% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Elephant osiągnął maksimum na poziomie $0.006015 i minimum na poziomie $0.004177 . Zanotowano zmianę ceny o -3.86% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WELEPHANT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Elephant o -16.64% , co odpowiada około $-0.000802 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WELEPHANT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT)? Moduł predykcji ceny Wrapped Elephant to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WELEPHANT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Elephant na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WELEPHANT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Elephant. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WELEPHANT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WELEPHANT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Elephant.

Dlaczego prognoaza ceny WELEPHANT jest ważna?

Prognozy cen WELEPHANT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

