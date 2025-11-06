Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Tharwa USD na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość THUSD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Tharwa USD % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Tharwa USD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Tharwa USD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.001. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Tharwa USD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0510. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena THUSD na 2027 rok wyniesie $ 1.1036 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena THUSD na 2028 rok wyniesie $ 1.1587 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena THUSD w 2029 roku wyniesie $ 1.2167 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena THUSD w 2030 roku wyniesie $ 1.2775 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Tharwa USD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0810. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Tharwa USD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3897. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.001 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0051 0.41% Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na dziś Przewidywana cena dla THUSD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.001 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Tharwa USD (THUSD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny THUSD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0011 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Tharwa USD (THUSD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla THUSD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0019 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Tharwa USD (THUSD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena THUSD wynosi $1.0051 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Tharwa USD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 687.70K$ 687.70K $ 687.70K Podaż w obiegu 688.13K 688.13K 688.13K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena THUSD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto THUSD ma podaż w obiegu wynoszącą 688.13K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 687.70K. Zobacz na żywo cenę THUSD

Historyczna cena Tharwa USD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Tharwa USD, cena Tharwa USD wynosi 1.001USD. Podaż w obiegu Tharwa USD (THUSD) wynosi 688.13K THUSD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $687,695 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.05% $ 0.000481 $ 1.003 $ 0.994815

7 D 0.13% $ 0.001293 $ 1.0022 $ 0.991537

30 Dni 0.31% $ 0.003104 $ 1.0022 $ 0.991537 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Tharwa USD zanotował zmianę ceny o $0.000481 , co stanowi 0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Tharwa USD osiągnął maksimum na poziomie $1.0022 i minimum na poziomie $0.991537 . Zanotowano zmianę ceny o 0.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał THUSD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Tharwa USD o 0.31% , co odpowiada około $0.003104 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny THUSD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Tharwa USD (THUSD)? Moduł predykcji ceny Tharwa USD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu THUSD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Tharwa USD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów THUSD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Tharwa USD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość THUSD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę THUSD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Tharwa USD.

Dlaczego prognoaza ceny THUSD jest ważna?

Prognozy cen THUSD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w THUSD? Według Twoich prognoz THUSD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny THUSD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Tharwa USD (THUSD), przewidywana cena THUSD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 THUSD w 2026 roku? Cena 1 Tharwa USD (THUSD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz THUSD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena THUSD w 2027 roku? Tharwa USD (THUSD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 THUSD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa THUSD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Tharwa USD (THUSD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa THUSD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Tharwa USD (THUSD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 THUSD w 2030 roku? Cena 1 Tharwa USD (THUSD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz THUSD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny THUSD na 2040 rok? Tharwa USD (THUSD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 THUSD do 2040 roku.