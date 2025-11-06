Prognoza ceny WLFI (WLFI) (USD)

Sprawdź prognozy cen WLFI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WLFI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę WLFI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.1174 $0.1174 $0.1174 -1.09% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny WLFI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy WLFI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1174. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy WLFI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.12327. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WLFI na 2027 rok wyniesie $ 0.129433 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WLFI na 2028 rok wyniesie $ 0.135905 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WLFI w 2029 roku wyniesie $ 0.142700 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WLFI w 2030 roku wyniesie $ 0.149835 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena WLFI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.244066. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena WLFI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.397558. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.1174 0.00%

2026 $ 0.12327 5.00%

2027 $ 0.129433 10.25%

2028 $ 0.135905 15.76%

2029 $ 0.142700 21.55%

2030 $ 0.149835 27.63%

2031 $ 0.157327 34.01%

2032 $ 0.165193 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.173453 47.75%

2034 $ 0.182125 55.13%

2035 $ 0.191232 62.89%

2036 $ 0.200793 71.03%

2037 $ 0.210833 79.59%

2038 $ 0.221375 88.56%

2039 $ 0.232443 97.99%

2040 $ 0.244066 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny WLFI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.1174 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.117416 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.117512 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.117882 0.41% Prognoza ceny WLFI (WLFI) na dziś Przewidywana cena dla WLFI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1174 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny WLFI (WLFI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WLFI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.117416 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa WLFI (WLFI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WLFI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.117512 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa WLFI (WLFI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WLFI wynosi $0.117882 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen WLFI Aktualna cena $ 0.1174$ 0.1174 $ 0.1174 Zmiana ceny (24H) -1.09% Kapitalizacja rynkowa $ 2.89B$ 2.89B $ 2.89B Podaż w obiegu 24.57B 24.57B 24.57B Wolumen (24H) $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WLFI to $ 0.1174. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.09%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 5.04M. Ponadto WLFI ma podaż w obiegu wynoszącą 24.57B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.89B. Zobacz na żywo cenę WLFI

Historyczna cena WLFI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami WLFI, cena WLFI wynosi 0.1176USD. Podaż w obiegu WLFI (WLFI) wynosi 0.00 WLFI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2.89B . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.002300 $ 0.1243 $ 0.1146

7 D -0.15% $ -0.022299 $ 0.1418 $ 0.1055

30 Dni -0.39% $ -0.077499 $ 0.1963 $ 0.0714 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin WLFI zanotował zmianę ceny o $0.002300 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs WLFI osiągnął maksimum na poziomie $0.1418 i minimum na poziomie $0.1055 . Zanotowano zmianę ceny o -0.15% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WLFI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana WLFI o -0.39% , co odpowiada około $-0.077499 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WLFI. Sprawdź pełną historię cen WLFI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen WLFI

Jak działa moduł przewidywania ceny WLFI (WLFI)? Moduł predykcji ceny WLFI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WLFI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania WLFI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WLFI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę WLFI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WLFI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WLFI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał WLFI.

Dlaczego prognoaza ceny WLFI jest ważna?

Prognozy cen WLFI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WLFI? Według Twoich prognoz WLFI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WLFI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny WLFI (WLFI), przewidywana cena WLFI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WLFI w 2026 roku? Cena 1 WLFI (WLFI) wynosi dziś $0.1174 . Według powyższego modułu prognoz WLFI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WLFI w 2027 roku? WLFI (WLFI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WLFI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WLFI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, WLFI (WLFI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WLFI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, WLFI (WLFI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WLFI w 2030 roku? Cena 1 WLFI (WLFI) wynosi dziś $0.1174 . Według powyższego modułu prognoz WLFI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WLFI na 2040 rok? WLFI (WLFI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WLFI do 2040 roku.