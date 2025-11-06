Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Autonomi % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.02966 $0.02966 $0.02966 -2.01% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Autonomi na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Autonomi może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02966. Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Autonomi może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.031143. Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AUTONOMI na 2027 rok wyniesie $ 0.032700 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AUTONOMI na 2028 rok wyniesie $ 0.034335 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AUTONOMI w 2029 roku wyniesie $ 0.036051 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AUTONOMI w 2030 roku wyniesie $ 0.037854 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Autonomi może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.061661. Prognoza ceny Autonomi (AUTONOMI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Autonomi może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.100439. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.02966 0.00%

Bieżące statystyki cen Autonomi Aktualna cena $ 0.02966$ 0.02966 $ 0.02966 Zmiana ceny (24H) -2.01% Kapitalizacja rynkowa $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Podaż w obiegu 136.64M 136.64M 136.64M Wolumen (24H) $ 100.09K$ 100.09K $ 100.09K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AUTONOMI to $ 0.02966. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.01%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 100.09K. Ponadto AUTONOMI ma podaż w obiegu wynoszącą 136.64M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.06M. Zobacz na żywo cenę AUTONOMI

Jak kupić Autonomi (AUTONOMI) Próbujesz kupić AUTONOMI? Teraz możesz kupować AUTONOMI za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Autonomi i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić AUTONOMI teraz

Historyczna cena Autonomi Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Autonomi, cena Autonomi wynosi 0.02969USD. Podaż w obiegu Autonomi (AUTONOMI) wynosi 0.00 AUTONOMI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4.06M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000160 $ 0.03032 $ 0.02696

7 D -0.23% $ -0.00918 $ 0.03893 $ 0.02696

30 Dni -0.41% $ -0.021060 $ 0.05314 $ 0.02696 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Autonomi zanotował zmianę ceny o $-0.000160 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Autonomi osiągnął maksimum na poziomie $0.03893 i minimum na poziomie $0.02696 . Zanotowano zmianę ceny o -0.23% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AUTONOMI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Autonomi o -0.41% , co odpowiada około $-0.021060 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AUTONOMI. Sprawdź pełną historię cen Autonomi, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen AUTONOMI

Jak działa moduł przewidywania ceny Autonomi (AUTONOMI)? Moduł predykcji ceny Autonomi to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AUTONOMI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Autonomi na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AUTONOMI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Autonomi. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AUTONOMI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AUTONOMI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Autonomi.

Dlaczego prognoaza ceny AUTONOMI jest ważna?

Prognozy cen AUTONOMI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w AUTONOMI? Według Twoich prognoz AUTONOMI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny AUTONOMI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Autonomi (AUTONOMI), przewidywana cena AUTONOMI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 AUTONOMI w 2026 roku? Cena 1 Autonomi (AUTONOMI) wynosi dziś $0.02966 . Według powyższego modułu prognoz AUTONOMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena AUTONOMI w 2027 roku? Autonomi (AUTONOMI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AUTONOMI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AUTONOMI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Autonomi (AUTONOMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa AUTONOMI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Autonomi (AUTONOMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 AUTONOMI w 2030 roku? Cena 1 Autonomi (AUTONOMI) wynosi dziś $0.02966 . Według powyższego modułu prognoz AUTONOMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny AUTONOMI na 2040 rok? Autonomi (AUTONOMI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AUTONOMI do 2040 roku.