Bit2Me (B2M) Informatie Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges. Officiële website: https://bit2me.com/

Bit2Me (B2M) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bit2Me (B2M), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.77M $ 46.77M $ 46.77M Totale voorraad: $ 4.95B $ 4.95B $ 4.95B Circulerende voorraad: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M Hoogste ooit: $ 0.300665 $ 0.300665 $ 0.300665 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0.01581948 $ 0.01581948 $ 0.01581948 Meer informatie over Bit2Me (B2M) prijs

Bit2Me (B2M) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bit2Me (B2M) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal B2M tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel B2M tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van B2M begrijpt, kun je de live prijs van B2M token verkennen!

